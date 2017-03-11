Уфа, 11 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Результаты матчей 23-го тура, сыгранных 11 марта в мужской волейбольной Суперлиге.

Pixabay.com Волейбольный мяч

«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 3:2 (21:25 25:23 17:25 25:19 17:25)

(21:25 25:23 17:25 25:19 17:25) «Нова» (Новокуйбышевск) — «Факел» (Новый Уренгой) 0:3 (22:25 21:25 20:25)

(22:25 21:25 20:25) «Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Новосибирск) 2:3 (24:26 21:25 25:21 25:22 12:15)

(24:26 21:25 25:21 25:22 12:15) «Зенит-Казань» (Казань) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 3:0 (25:11 25:20 25:17)

(25:11 25:20 25:17) «Белогорье» (Белгород) — «Нефтяник» (Оренбург) 3:0 (25:19 25:17 25:14)

(25:19 25:17 25:14) «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:3 (22:25 25:23 24:26 21:25)

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.