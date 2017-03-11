Луганск, 11 марта, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Поставки воды на территорию ряда населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР) возобновлены. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, Луганская военно-гражданская администрация Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«По состоянию на 16.53 (17.53 мск) ремонтные работы были завершены», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 марта 2017 г. пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода» сообщила, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию республики.

Отмечается, что подача воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС), которая расположена на оккупированной властями Украины территории Донбасса, была прекращена без предоставления официальных документов и без каких-либо объяснений причин.

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