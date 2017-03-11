Лондон, 11 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Кингстон Коммьюникейшн» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Халл Сити» и «Суонси». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «тигров».

Елена Рыбакова Умар Ньясс

На 69-й минуте матча экс-форвард «Локомотива» сенегалец Умар Ньяссе открыл счет в матче после ассиста Абеля Эрнандеса — 1:0.

Через 9 минут форвард оформил дубль слабым ударом с близкого расстояния — 2:0.

На 90-й минуте английский защитник Алфи Мосон смог отыграть один мяч гостей после подачи Гильфи Сигурдссона — 2:1.

Статистика матча («Халл Сити"/"Суонси»)

Удары 15/11

Удары в створ 7/3

Владение 50%/50%

Фолы 14/5

На данный момент «тигры» поднялись на 18-ю строчку, набрав 24 очка. «Лебеди» осстались на 16-й строчке с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магир, Раноккья, Элабделлау, Хаддлстоун, Н’Диай, Клукас, Гросицкий, Маркович, Эрнандес.

«Суонси»: Фабьянски, Мосон, Ульссон, Ранхель, Фернандес, Фер, Корк, Кэрролл, Льоренте, Роутледж, Сигурдссон.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Н’Диай — 45, Ульссон — 45, Хаддлстоун — 56, Маркович — 73.

Голы: Ньяссе 69 — 1:0, Ньяссе 78 — 2:0.