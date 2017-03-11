Лондон, 11 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Гуддисон Парк» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Mat-bv Эмблема футбольного клуба «Эвертон»

В конце первого тайма бельгийский оттянутый форвард Кевин Миралас открыл счет в матче ударом по пустым воротам после рикошета от голкипера «дроздов» — 1:0.

Через 6 минут экс-хавбэк «МЮ» Морган Шнейдерлен удвоил преимущество «ирисок» ударом с близкого расстояния в ближний угол — 2:0. Ассистом отметился Ромелу Лукаку.

В концовке матча бельгийский форвард Ромелу Лукаку довел счет до разгромного после ассиста Росса Баркли — 3:0.

Статистика матча («Эвертон"/"Вест Бромвич»)

Удары 16/5

Удары в створ 5/2

Владение 63%/37%

Фолы 8/12

На данный момент команда из Ливерпуля идет на 7-й позиции с 47-ю очками после 28-ми туров. «Веси Бромвич Альбион» остался на 8-й позиции с числом 40 в графе «очки».

Составы на матч:

«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Уильямс, Джагиелка, Коулман, Шнейдерлен, Баркли, Миралас, Барри, Дэвис, Лукаку.

«Вест Бромвич»: Форстер, Ньом, Эванс, Маколей, Доусон, Якоб, Ливермор, Макклин, Шадли, Флетчер, Робсон-Кану.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Предупреждения: Якоб — 73, Барри — 81, Доусон — 88.

Голы: Миралас 39 — 1:0, Шнейдерлен 45 — 2:0, Лукаку 82 — 3:0.