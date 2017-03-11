Лондон, 11 марта, 2017, 20:00 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «вишен».

Borusse86 Жошуа Кинг

На 10-й минуте матча английский вингер Майкл Антонио открыл счет в матче бильярдным ударом в дальний нижний угол в притирку со штангой — 0:1. Ассистом отметился Софьян Фегули.

На 31-й минуте Жашуа Кинг сравнял счет ужаром из-за пределов штрафной площади — 1:1.

В начале второго тайма форвард сборной Норвегии оформил дубль ударом с близкого расстояния после скидки Беника Афибе — 2:1.

На 83-й минуте ганский хавбэк Андре Айю сравнял счет после ассиста Сэма Байрэма — 2:2.

В самой концовке встречи Жошуа Кинг оформил хэт-трик и забил победный мяч в ворота «Вест Хэма» — 3:2.

Статистика матча («Борнмут"/"Вест Хэм»)

Удары 21/15

Удары в створ 9/7

Владение 52%/48%

Фолы 20/15

На данный момент «молотобойцы» идут на 11-й строчке с 33-мя очками. «Вишни» остались на 14-й строчке с 30-ю очками.

Составы на матч:

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Смит, Гослинг, Пью, Артер, Кинг, Фрэйзер, Афобе.

«Вест Хэм»: Рэндолф, Рид, Крессуэлл, Куяте, Фонте, Фегули, Лансини, Обианг, Нобл, Антонио, Кэролл.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Нобл — 9, Обианг — 34, Пью — 66, Афобе — 72, Гослинг — 80, Кук — 90.

Незабитые пенальти: Кинг — 9, Афобе — 37.

Голы: Антонио 10 — 0:1, Кинг 31 — 1:1, Кинг 48 — 2:1, Айю 83 — 2:2, Кинг 90 — 3:2.