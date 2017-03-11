Киев, 11 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Безвизовый режим Украины с Евросоюзом, возможно, вступит в силу до конца июня 2017 г. Об этом глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли сказал в интервью УНИАН.

Andrew Bossi Флаги ЕС и Украины

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану, — говорится в сообщении. — Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен».

Мингарелли добавил, что после того, как украинцы с биометрическими паспортами пересекут границу государств, входящих в Шенгенскую зону, на них распространяются правила граждан стран-не членов ЕС.

«Поэтому если представители пограничного контроля будут иметь некоторые сомнения, они могут задать несколько вопросов об оплате каких-либо мест проживания, имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде», — заявил глава представительства ЕС на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта Совет Европейского Союза одобрил отмену визового режима для граждан Украины.

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