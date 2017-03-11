Ростов-на-Дону, 11 марта, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Результат четвертьфинального матча чемпионата ЕГФ, сыгранного 11 марта.

Pixabay.com Гандбольный мяч

«Ростов-Дон» (Россия) — «Брест» (Франция) 28:19 (13:8 15:11), первый матч 26:21

«Ростов-Дон» пробился в полуфинал второго по значимости европейского женского гандбольного турнира. Своего соперника ростовчанки узнают завтра, 12 марта, когда пройдут ответные матчи в остальных парах. Среди других участников четвертьфиналов есть ещё одна российская команда, краснодарская «Кубань», уступившя в первом матче немецкому «Битигхайму» со счётом 33:26. Краснодарским гандболисткам будет непросто победить в четвертьфинальном противостоянии.

Положение команд в розыгрыше плей-офф чемпионата ЕГФ можно посмотреть здесь.