Донецк, 11 марта, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, находящийся на подконтрольной Донецкой народной республики (ДНР) территории, попал под минометный обстрел. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Mil.gov.ua Обстрел

Инцидент произошел 10 марта на автодороге Т0519 на западной окраине села Пикузы.

«Патруль Миссии услышал свистящий звук, после чего последовал удар приблизительно в 30 м к северу от автомобилей СММ, — говорится в сообщении. — (…) Спустя около 6−10 секунд наблюдатели услышали второй удар также в 30 м от автомобилей СММ».

Отмечается, что снаряд разорвался на приусадебном участке с юго-западной стороны дома, который находился приблизительно в 40−50 м к северо-востоку от блокпоста ДНР.

«Автомобили СММ накрыло землей, которая разлетелась в результате второго взрыва снаряда», — говорится в сообщении. — Наблюдатели почувствовали ударную волну от обоих взрывов».

Никто из сотрудников международной организации не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской обл. и направили Вооруженные силы против мирных жителей региона.