«Герта» сенсационно победила «Боруссию» (Дортмунд)
Берлин, 11 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 24-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Герта» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:1 команды из Берлина.
На 11-й минуте матча ивуарийский форвард Саломон Калу открыл счет в матче, замкнув прострел форварда сборной Боснии и Герцеговины Ведада Ибишевича — 1:0.
В начале второго тайма лучший бомбардир «шмелей» в этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет мощнейшим ударом с острого угла в дальнюю девятку — 1:1.
На 71-й минуте матча немецкий левый защитник Марвин Платтенхард вывел клуб из Берлина вперед ударом со штрафного в левую девятку — 2:1.
Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)
Удары 16/18
Удары в створ 4/2
Владение 32%/68%
Фолы 7/15
На данный момент «Герта» осталась на 5-м месте с 50-ю очками. «Шмели» идут на 3-м месте с 43-мя очками.
Составы на матч:
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхард, Брукс, Шельбред, Штарк, Дарида, Калу, Харагути, Ибишевич.
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Геррейро, Шюррле, Кагава, Кастро, Вайгль, Обамеянг.
Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.
Предупреждения: Лангкамп — 61, Бартра — 80, Дембеле — 90, Вайзер — 90, Пулишич — 90.
Голы: Калу 11 — 1:0, Обамеянг 55 — 1:1, Платтенхард 71 — 2:1.