Берлин, 11 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 24-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Герта» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:1 команды из Берлина.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Забитый гол

На 11-й минуте матча ивуарийский форвард Саломон Калу открыл счет в матче, замкнув прострел форварда сборной Боснии и Герцеговины Ведада Ибишевича — 1:0.

В начале второго тайма лучший бомбардир «шмелей» в этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет мощнейшим ударом с острого угла в дальнюю девятку — 1:1.

На 71-й минуте матча немецкий левый защитник Марвин Платтенхард вывел клуб из Берлина вперед ударом со штрафного в левую девятку — 2:1.

Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)

Удары 16/18

Удары в створ 4/2

Владение 32%/68%

Фолы 7/15

На данный момент «Герта» осталась на 5-м месте с 50-ю очками. «Шмели» идут на 3-м месте с 43-мя очками.

Составы на матч:

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхард, Брукс, Шельбред, Штарк, Дарида, Калу, Харагути, Ибишевич.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Геррейро, Шюррле, Кагава, Кастро, Вайгль, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.

Предупреждения: Лангкамп — 61, Бартра — 80, Дембеле — 90, Вайзер — 90, Пулишич — 90.

Голы: Калу 11 — 1:0, Обамеянг 55 — 1:1, Платтенхард 71 — 2:1.