Берлин, 11 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 24-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «мюнхенцев».

Ru.wikipedia.org Эмблема футбольного клуба «Бавария»

На 38-й минуте матча польский форвард Роберт Левандовски вывел «Баварию» вперед, замкнув прострел Томаса Мюллер в пустые ворота — 1:0.

Через 3 минуты бразилец Дуглас Коста удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел австрийского латераля Давида Алабы с левого фланга — 2:0.

На 55-й минуте матча Левандовски оформил дубль и довел счет до разгромного ударом с близкого расстояния после навеса голландца Арьена Роббена — 3:0.

Статистика матча («Бавария"/"Айнтрахт»)

Удары 16/10

Удары в створ 7/4

Владение 72%/28%

Фолы 11/8

На данный момент команда из Мюнхена возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 59-ю очками. «Айнтрахт» остался на 6-й позиции с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Коста, Роббен, Видаль, Мюллер, Левандовски.

«Айнтрахт»: Градецки, Гектор, Эбрахам, Хасебе, Чэндлер, Тватиха, Гачинович, Ребич, Маскарель, Блум, Хргота.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Предупреждения: Ребич — 23, Видаль — 36, Маскарель — 36, Хасебе — 45, Алаба — 56.

Голы: Левандовски 38 — 1:0, Коста 41 — 2:0, Левандовски 55 — 3:0.