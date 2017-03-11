Омск, 11 марта, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Результаты вторых матчей полуфинальных серий на Востоке.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) 0:2 (0:0 0:0 0:2), счёт в серии 0:2

(0:0 0:0 0:2), счёт в серии «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:4 ОТ (1:0 1:3 2:1 1:0) счёт в серии 2:0

Завтра, 12 марта, участники полуфинальных серий переедут и поменяются местами. И московские, и питерские армейцы потеряли преимущество своего поля, так что им надо играть в гостях на победу, но по другому и быть не может.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.