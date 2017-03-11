Харьков, Украина, 11 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Около 20 человек обратились за помощью к врачам после посещения аквапарка в украинском городе Харькове. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, пресс-служба Харьковской областной государственной администрации (ХОГА).

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«В данный момент в Областной детской клинической больнице № 1 находятся 6 детей с признаками отравления парами хлора, — говорится в сообщении. — В целом за медпомощью после посещения харьковского аквапарка «Джунгли» обратились около 20 человек».

Отмечается, что пострадавшие дети в данный момент проходят необходимое лечение. У них диагностировано отравления парами хлора.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.