Мурманск, 11 марта, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Мурманской области произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 5 человек. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Sidik iz PTU Авария

Авария произошла в субботу, 11 марта, на автодороге Кировск — Коашва не доезжая 2 км до пос. Коашва.

«Произошло столкновение 2-х автобусов, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, при проезде перекрестка пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества автобусу «Икарбус».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.