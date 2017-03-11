Луганск, 11 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Некий украинский майор Балов, занимающий должность начальника разведки ВСУ, может быть причастен к убийству командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил задержанный в ЛНР украинский диверсант Иван Деев.

Andrew Butko Арсен Павлов (Моторола)

«Могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в восьмом полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — сказал он.

При этом Деев добавил, что Балов якобы проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в лифте собственного дома в Донецке был взорван один из культовых командиров ДНР Арсений Павлов (Моторола).

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