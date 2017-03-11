Лондон, 11 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «Риверсайд» был разыгран матч ¼ финала Кубка Англии между командами «Мидлсбро» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 0:2. в пользу «горожан».

Football.ua Давид Силва

В дебюте матча испанский диспетчер Давид Силва открыл счет в матче, добив мяч в пустые ворота после прострела с правого фланга и рикошета от защитника — 0:1.

На экваторе второго тайма аргентинский форвард Серхио Агуэро удвоил преимущество «небесно-голубых», замкнув прострел немецкого вингера Лероя Сане — 0:2.

Статистика матча («Мидлсбро"/"Манчетсер Сити»)

Удары 9/17

Удары в створ 3/10

Владение 31%/69%

Фолы 10/11

Поздравляем «Манчестер Сити» с выходом в полуфинал Кубка Англии.

Составы на матч:

«Мидлсбро»: Гузан, Гибсон, Эспеиноса, Барраган, Фабио, Траоре, Клейтон, де Рон, Лидбиттер, Стуани, Жестед.

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Отаменди, Сабалета, Клиши, Туре, Сане, Стерлинг, Де Брёйне, Силва, Агуэро.

Главный арбитр матча: Майн Дин.

Предупреждения: Барраган — 17, Лидбиттер — 45, Траоре — 45, де Рон — 83.

Голы: Силва 3 — 0:1, Агуэро 67 — 0:2.