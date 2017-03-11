Ставрополь, 11 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Рейсовый автобус, в салоне которого находились более 30 человек (30 пассажиров и 2 водителя), загорелся во время движения в Ставропольском крае. Об этом, как передает RT, сообщили в местном УГИБДД.

Voice of America Горящий автобус

Инцидент произошел сегодня, 11 марта, на 528-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.

«Произошло возгорание рейсового автобуса «Неоплан», двигавшегося по маршруту Нефтекумск — Москва, — говорится в сообщении. — Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров покинуть салон».

Потушить пламя «своими силами» не удалось — автобус сгорел за несколько минут. В результате ЧП пострадал один из водителей, получивший незначительные ожоги.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.