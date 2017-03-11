Севастополь, 11 марта, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Понедельник, 20 марта, будет в Севастополе выходным, сообщает пресс-служба правительства. «Так как в 2017 году 18 марта приходится на субботу, то 20 марта является выходным днем», — пояснили в пресс-службе.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь. 18 марта 2016

В соответствии с региональным законом «О праздниках и памятных датах города Севастополя», на территории города кроме общегосударственных праздников официальным признан праздник местного значения — 18 марта, День возвращения города Севастополя в Россию.

На территории города Севастополя этот день является нерабочим и праздничным. При совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, выходной день переносится на следующий день после нерабочего праздничного.