20 марта объявлено выходным днем в Севастополе
Севастополь, 11 марта, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Понедельник, 20 марта, будет в Севастополе выходным, сообщает пресс-служба правительства. «Так как в 2017 году 18 марта приходится на субботу, то 20 марта является выходным днем», — пояснили в пресс-службе.
Светлана Иванова ИА REGNUM
Севастополь. 18 марта 2016
В соответствии с региональным законом «О праздниках и памятных датах города Севастополя», на территории города кроме общегосударственных праздников официальным признан праздник местного значения — 18 марта, День возвращения города Севастополя в Россию.
На территории города Севастополя этот день является нерабочим и праздничным. При совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, выходной день переносится на следующий день после нерабочего праздничного.