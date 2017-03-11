Луганск, 11 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Украинская сторона обещает восстановить подачу воды на территорию Луганской народной республики (ЛНР) в течение сегодняшнего вечера, 11 марта. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», заявил директор ГУП ЛНР «Лугансквода» Александр Авершин.

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«Сегодня (11 марта) с 03:00 ночи прекращена подача воды с территории Западной фильтровальной станции (ЗФС), — говорит он. — Это коснулось городов Стаханов, Брянка, Первомайск, Кировск».

Авершин добавил, что украинская сторона объясняет прекращение подачи воды в ЛНР «аварийными работами», которые будут проводиться на одной из ниток водовода ЗФС диаметром 1200 мм.

«Планируемое окончание работ — 19:00 сегодня», — сообщил директор ГУП ЛНР «Лугансквода».

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода» сообщила, что в ночь на 11 марта украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию республики.

Отмечается, что подача воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенная на оккупированной украинскими властями территории Донбасса, была прекращена в ночь на 11 марта без каких-либо объяснений причин и без предоставления официальных документов.

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