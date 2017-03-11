Анкара, 11 марта, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Турции вызван временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре после того, как голландские власти запретили посадку самолёта турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство Anadolu.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Напомним, министр иностранных дел Турции летел в Нидерланды, чтобы принять участие в митинге турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции.

Однако, голландские власти отозвали разрешение на посадку самолета министра, а сам митинг запретили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за словом в карман не полез и обвинил власти Нидерландов в трусости, а их решения — «остатками нацизма и фашизма». Кроме того, он пообещал, что после конституционной реформы в Турции, референдум по которой состоится 16 апреля, Анкара будет решать, как голландские самолеты будут приземляться в турецких аэропортах.

Ранее Эрдоган сравнил с нацистами власти Германии, которые запретили митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции.