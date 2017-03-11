Временный поверенный в делах Нидерландов вызван в МИД Турции
Анкара, 11 марта, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Турции вызван временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре после того, как голландские власти запретили посадку самолёта турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство Anadolu.
Напомним, министр иностранных дел Турции летел в Нидерланды, чтобы принять участие в митинге турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции.
Однако, голландские власти отозвали разрешение на посадку самолета министра, а сам митинг запретили.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за словом в карман не полез и обвинил власти Нидерландов в трусости, а их решения — «остатками нацизма и фашизма». Кроме того, он пообещал, что после конституционной реформы в Турции, референдум по которой состоится 16 апреля, Анкара будет решать, как голландские самолеты будут приземляться в турецких аэропортах.
Ранее Эрдоган сравнил с нацистами власти Германии, которые запретили митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы в Турции.