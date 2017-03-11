Прекращение паромного сообщения с Турцией связано с экономическим спором
Севастополь, 11 марта, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Приостановка паромного сообщения между Крымом и Турцией не связана с политикой, это спор «двух хозяйствующих субъектов». Об этом сегодня, 11 марта, заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Паромное сообщение началось по инициативе турецкой стороны для того, чтобы найти дополнительный рынок сбыта. Поэтому рассматривать в данном случае взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов в политической плоскости не следует, это неправильно. В Крыму ситуация стабильная, ровная, никаких проблем с продуктами питания на территории республики нет, поэтому это рабочая ситуация двух хозяйствующих субъектов», — сказала Ковитиди в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что это исключительно экономический вопрос. «Сегодня обе стороны заинтересованы в увеличении товарооборота и в более плотном сотрудничестве и взаимопонимании. Ко всем, кто желает с нами осуществлять торгово-экономические взаимоотношения, включая турецкую сторону, Крым всегда открыт», — добавила сенатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Турция закрыла паромное сообщение с Крымом две недели назад в одностороннем порядке.
По информации директора компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислава Гвоздилова, поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион были прекращены.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией не работает
Напомним, паромное сообщение с Турцией было возобновлено в октябре 2016 года после того, как произошли позитивные изменения в российско-турецких отношениях. Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в порт Зонгулдак.
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