Севастополь, 11 марта, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Приостановка паромного сообщения между Крымом и Турцией не связана с политикой, это спор «двух хозяйствующих субъектов». Об этом сегодня, 11 марта, заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Paromvaryag.com Прекращение паромного сообщения с Турцией связано с экономическим спором

«Паромное сообщение началось по инициативе турецкой стороны для того, чтобы найти дополнительный рынок сбыта. Поэтому рассматривать в данном случае взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов в политической плоскости не следует, это неправильно. В Крыму ситуация стабильная, ровная, никаких проблем с продуктами питания на территории республики нет, поэтому это рабочая ситуация двух хозяйствующих субъектов», — сказала Ковитиди в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что это исключительно экономический вопрос. «Сегодня обе стороны заинтересованы в увеличении товарооборота и в более плотном сотрудничестве и взаимопонимании. Ко всем, кто желает с нами осуществлять торгово-экономические взаимоотношения, включая турецкую сторону, Крым всегда открыт», — добавила сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция закрыла паромное сообщение с Крымом две недели назад в одностороннем порядке.

По информации директора компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислава Гвоздилова, поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион были прекращены.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией не работает

Напомним, паромное сообщение с Турцией было возобновлено в октябре 2016 года после того, как произошли позитивные изменения в российско-турецких отношениях. Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в порт Зонгулдак.

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