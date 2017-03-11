Москва, 11 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 19-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Томь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

В дебюте матча бразилец Витиньо открыл счет в матче мощнейшим ударом с острого угла — 1:0. Ассистом отметился Алан Дзагоев.

В середине тайма уже Дзагоев забил — 2:0. Гол пришелся после стандарта.

В самом конце первой половины Алексей Ионов довел счет до разгромного легким ударом в дальнюю шестерку после великолепного разрезающего паса Александра Головина — 3:0.

На 61-й минуте Ионов оформил дубль ударом в ближний угол после проникающей передачи Алана Дзагоева — 4:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Томь»)

Удары 9/5

Удары в створ 6/1

Владение 66%/34%

Фолы 13/13

На данный момент москвичи занимают 3-ю строчку с 36-ю очками, столько же имеет «Зенит». «Томь» осталась на последнем месте с 9-ю очками.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес, Тошич, Ионов, Витиньо.

«Томь»: Мелихов, Баляйкин, Попов, Митерев, Осипов, Голышев, Кузнецов, Пугин, Чуперка, Сасин, Соболев.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Пугин — 22.

Голы: Витиньо 1 — 1:0, Дзагоев 19 — 2:0, Ионов 44 — 3:0, Ионов 61 — 4:0.