Первая официальная победа ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко
Москва, 11 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. 11 марта на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 19-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Томь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев».
В дебюте матча бразилец Витиньо открыл счет в матче мощнейшим ударом с острого угла — 1:0. Ассистом отметился Алан Дзагоев.
В середине тайма уже Дзагоев забил — 2:0. Гол пришелся после стандарта.
В самом конце первой половины Алексей Ионов довел счет до разгромного легким ударом в дальнюю шестерку после великолепного разрезающего паса Александра Головина — 3:0.
На 61-й минуте Ионов оформил дубль ударом в ближний угол после проникающей передачи Алана Дзагоева — 4:0.
Статистика матча («ЦСКА"/"Томь»)
Удары 9/5
Удары в створ 6/1
Владение 66%/34%
Фолы 13/13
На данный момент москвичи занимают 3-ю строчку с 36-ю очками, столько же имеет «Зенит». «Томь» осталась на последнем месте с 9-ю очками.
Составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес, Тошич, Ионов, Витиньо.
«Томь»: Мелихов, Баляйкин, Попов, Митерев, Осипов, Голышев, Кузнецов, Пугин, Чуперка, Сасин, Соболев.
Главный арбитр матча: Кирилл Левников.
Предупреждения: Пугин — 22.
Голы: Витиньо 1 — 1:0, Дзагоев 19 — 2:0, Ионов 44 — 3:0, Ионов 61 — 4:0.