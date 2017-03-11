Калуга, 11 марта, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Генеральный директор калужской коммерческой организации подозревается правоохранительными органами в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Сергей Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, генеральный директор в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета учредителя.

Подозреваемый глава фирмы уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов, и при поступлении денежных средств на счет организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством.

Недоимка по налогам в организации составляет более трех миллионов рублей, а расчеты с кредиторами производились на сумму втрое большую.

По возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области было пресечено 541 преступление в сфере экономики. Изобличены 6363 лица.