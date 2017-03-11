Амстердам, 11 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Власти Нидерландов отказались выдавать разрешение на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает AFP.

Maxpixel.freegreatpicture.com Турецкий флаг

Сообщается, что Чавушоглу должен был прилететь в Нидерланды для участия в агитационном митинге, посвященном конституционной реформе в Турции. Но самолет, на борту которого находился министр Чавушоглу, не получил разрешение на посадку.

Затем, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что митинг турецкой общины Нидерландов не состоится, так как владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции.

Чавушоглу заявил, что Турция в ответ на недружественные действия Нидерландов может ввести экономические и политические санкции в отношении королевства.

Напомним, 16 апреля в Турции должен пройти референдум по конституционной реформе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его партия Справедливости и развития хотят преобразовать страну в президентскую республику. Эрдоган и его команда ведут активную агитацию среди турок, проживающих за рубежом, особенно в Евросоюзе.

Однако, страны ЕС препятствуют подобной агитации. Власти Германии уже запретили митинг турецкой общины в поддержку конституционной реформы. В ответ Эрдоган сравнил современные германские власти с нацистами. Это вызвало очередное напряжение в германо-турецких отношениях.