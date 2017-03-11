Пермь, 11 марта, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В поселке Скальный Чусовского района Пермского края вечером 10 марта произошло частичное обрушение кровли жилого дома. Установлено, что крыша рухнула из-за нагрузки снежной массы. Погибших и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Снег на крыше

На месте работали силы и средства Чусовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края: 25 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Для жильцов, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, развернут пункт временного размещения на базе местной общеобразовательной школы. Организовано горячее питание, обеспечение водой и теплой одеждой.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю подчеркнули, что выполнение работ по очищению крыши от снега и льда необходимо выполнять своевременно. Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы, что представляет большую угрозу для прохожих.

Сход наледи и падение сосулек даже с малой высоты может обернуться серьезными проблемами: иногда увечья, нанесенные кусками льда и слежавшегося снега, бывают очень тяжелыми. Кроме того, из-за скопления снежных масс существует большая возможность нарушения целостности или полного разрушения кровельных покрытий и конструкций.