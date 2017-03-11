Донецк, 11 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Разведка Донецкой Народной Республики выявила тяжелую артиллерию к линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

«По данным нашей разведки, противник продолжает перегруппировку тяжелого вооружения и концентрацию его у линии соприкосновения войск. Так, в районе Приморского выявлена временная огневая позиция шести 122-мм САУ «Гвоздика», — сказал Басурин.

Также он сообщил, что в районе Магдалиновки в четырех километрах от линии фронта обнаружены три тяжелые артиллерийские установки калибром 152 миллиметра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минское соглашение, которое подписал Киев, предусматривает полное прекращение огня обеими сторонами, отвод тяжелой военной техники от линии фронта и начало диалога между конфликтующими сторонами.

Очередное обострение в Донбассе началось в конце января этого года. Украинские войска ведут интенсивные артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР.