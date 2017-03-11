Москва, 11 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова странным образом прокомментировала информацию агентства Associated Press относительно причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Facebook сегодня, 11 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, 10 марта офис нью-йоркского судмедэксперта заявил, что не станет обнародовать причину смерти постпреда Чуркина. В офисе отметили, что получили поручение юридического департамента Нью-Йорка не разглашать причину смерти Чуркина. Известно, что на этом настаивал Государственный департамент пояснивший, что дипломатический иммунитет действует и после кончины Чуркина.

Российское представительство в ООН подчеркнуло, что данное решение полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни.

Но в тот же день агентство Associated Press со ссылкой на некоего чиновника мэрии Нью-Йорка, который пожелал остаться анонимным, сообщило, что Чуркин скончался от сердечного приступа. Собеседник агентства отказался раскрыть свое имя, поскольку он не уполномочен публично говорить на эту тему.

Захарова так прокомментировала это сообщение: «Неужели Aram Gabrelyanov и в США свои порядки навёл? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media — это большой удар по национальной безопасности США».

Напомним, Арам Габрелянов является генеральным директором холдинга News Media, в который, в частности, входят издания Life и «Известия».

Стоит отметить, что причина смерти Чуркина — сердечный приступ — была известна сразу же после его трагической кончины.