Дамаск, 11 марта, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Сразу два взрыва прогремели в районе Баб Мусалла в Дамаске. Об этом сегодня, 11 марта, пишет газета «Аль-Ватан» со ссылкой на службы безопасности Сирийской Арабской Республики.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что террористический акт был совершен на кладбище Баб ас-Сагир в районе Баб Мусалла в Дамаске. Это кладбище имеет большое значение для мусульман-шиитов так как на нем захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле, которая часто рассматривается начало разделения между суннитской и шиитской ветвями ислама (октябрь 680 года).

По данным издания взрывов было два. Сперва сообщалось о 28 погибших, теперь погибших — 33. Десятки человек получили ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.