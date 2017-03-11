Калуга, 11 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Более 11 млн рублей заработала группа жителей Калуги, организовавшая в городе подпольные казино. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали игровые автоматы.

LoggaWiggler Игровые автоматы

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УМВД России по Калужской области Сергей Муханов, пятеро мужчин и семь женщин незаконно организовали и проводили азартные игры в областном центре. Более 50 игровых автоматов были размещены в трех арендованных помещениях. Игровые клубы просуществовали более года.

В настоящее время деятельность игровых заведений прекращена правоохранительными органами. В отношении подозреваемых граждан возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Обнинска направила в суд иски о прекращении деятельности пяти игорных заведений и еще на два наложены штрафы с конфискацией игровых автоматов. Всего в городе было конфисковано 100 незаконных игровых автоматов.