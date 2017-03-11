Уфа, 11 марта, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» победила самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает «Р-Спорт».

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Игра состоялась сегодня в Уфе. Счет открыли хозяева матча — отличился Иван Пауревич на 6-й минуте.

Все остальное время игры не было забито ни одного мяча. Таким образом «Уфа» выиграла со счетом 1:0.

Для «Уфы» это уже третья победа подряд в рамках чемпионата России.

19 марта «Уфа» встречается с «Краснодаром». Играть будут в Краснодарском крае. В тот же день самарские «Крылья» примут у себя «Ростов».