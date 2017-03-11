Эдмонтон, Канада, 11 марта, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Канаде полицейские застрелили российского гражданина, напавшего на стражей порядка с ножом. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

kerttu Выстрел

Сообщается, что инцидент имел место 9 марта около 13:30 по местному времени (23:30 по московскому времени). Полиция города Эдмонтон получила вызов о водителе, который нарушает правила дорожного движения.

По рассказам полицейских, как только они подошли к автомобилю подозреваемого, мужчина вышел из салона и напал на стражей порядка. У нападавшего, который оказался 55-летним гражданином России по имени Виталий Савин, якобы был нож.

Полицейские применили табельное оружие и застрелили Савина. Российский гражданин скончался на месте от полученных ран.

В настоящее время идет расследование инцидента и действий сотрудников полиции в отношении убитого подозреваемого.

Про Савина известно, что он работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда. Ранее убитый российский гражданин проработал восемь лет бурильщиком в компании Great Canadian. До переезда в Канаду Савин работал в России горным инженером.

Судя по аккаунту Савина в социальной сети Facebook, он поддерживал активные контакты со своими родственниками и друзьями в России. Последняя запись в Facebook Савина была следующей: «Россия всех победит!»