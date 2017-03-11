Вашингтон, 11 марта, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Контрразведывательный департамент Федерального бюро расследований США начал расследование по делу о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Сообщается, что якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США будет изучаться в форме «стандартного контрразведывательного расследования».

В следственную группу войдут порядка 20 агентов ФБР. Жестких сроков им не ставят, и следователи будут сосредоточены на общении с интересующими ФБР лицами. Источник особо отметил, что в этом деле будут задействованы на 5−10 агентов больше, чем в расследовании дела об электронной почте бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

При этом подчеркивается, что дело о якобы имевшем место влиянии Российской Федерации на выборный процесс в США, представляет большой интерес для американской администрации.

Напомним, обвинения в адрес России о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы впервые предъявили представители Демократической партии США и кандидат на пост президента от этой партии Хиллари Клинтон.

Клинтон выборы проиграла, но демократы решили не сдаваться и повели жесткую политическую войну против администрации президента США Дональда Трампа и его лично. Одним из инструментов этой войны является обвинение в адрес членов команды Трампа о связях с Россией. Якобы российские спецслужбы, хакеры, дипломаты и бог знает кто ещё вступили в сговор с республиканцами, чтобы оболгать кандидата Клинтон, ввести в заблуждение американских граждан, дискредитировать Демократическую партию и привести к власти в США «русскую марионетку» Трампа.

Все это было бы смешно, если бы мировое сообщество воочию не наблюдало разворот, который новая администрация Трампа вынуждена делать в самом начале своей работы. В ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил о том, что хорошие российско-американские отношения выгодны США, что антироссийские санкции следует отменить, а Крым вернулся в состав России потому, что большинство крымчан — русские. Теперь от этой риторики ничего не осталось. Администрация Трампа, находясь под колоссальным давление демократических СМИ, вынуждена ужесточать риторику по отношению к России.