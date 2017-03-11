Дамаск, 11 марта, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В настоящее время законные сирийские власти не видят возможности для сотрудничества с новой американской администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 11 марта, заявил президент Сирии Башар Асада в интервью китайским СМИ.

Kremlin.ru Башар Асад

Журналисты спросили Асада, рассматривают ли сирийские власти возможность сотрудничества с новыми американскими властями на пути урегулирования конфликта в стране.

«Теоретически — да, но на практике — пока нет, поскольку нет никакой связи между Сирией и США на официальном уровне», — ответил Асад.

Президент Сирии напомнил, что те несколько рейдов, которые американская армия провела против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии, прошли без какого-либо сотрудничества или консультаций с сирийской армией или сирийским правительством. По сути армия США вторглась в Сирию в нарушение всех норм международного права.

Асад отметил, что конечно заявления Трампа о том, что победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это один из первостепенных приоритетов новой администрации, являются многообещающими, но пока Дамаск не увидел каких-то конкретных шагов в этом направлении.