Дамаск, 11 марта, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что Российская Федерация — это единственная серьезная страна, которая эффективно борется с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Асад заявил сегодня, 11 марта, в интервью китайским СМИ.

Deita.ru Башар Асад

«Единственной серьёзной стороной в этом отношении является Россия, которая эффективно борется с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сотрудничая с нами», — завил Асад.

Напомним, ранее Асад в интервью RT заявил, что Россия никогда не пыталась вмешиваться в процесс принятия решений руководством Сирии.

Напомним, 30 сентября 2015 года Российская Федерация начала антитеррористическую операцию в Сирии. Официальный Дамаск попросил Москву о помощи, и та откликнулась.

Военные действия против террористов в Сирии российская армия ведет силами ВКС и спецназа. Организации сирийской сухопутной армии помогают российские военные советник.

В боях с терроризмом в Сирии погибли 27 российских военнослужащих.