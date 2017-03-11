Луганск, 11 марта, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Власти Луганской народной республики сообщили, что в ночь на 11 марта украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию республики. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

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Сообщается, что подача воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС) была прекращена в ночь на 11 марта без каких-либо объяснений причин и без предоставления официальных документов.

Известно, что Западная фильтровальная станция, расположенная на оккупированной украинскими властями территории Донбасса, снабжала водой такие города, как Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на представителя коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», подача воды на территорию ЛНР с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм.

В связи со сложившейся ситуацией будут изменены графики подачи воды в вышеперечисленные города.

Напомним, 6 марта таким же образом Украина прекратила поставку воды с Петровской насосной станции, обеспечивающей подачу воды на села Славяносербского района и Луганск.

Руководство ГУП ЛНР «Лугансквода» рекомендует жителям обеспечить необходимый запас воды, а также просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации, добавили в компании.