Ташкент, 11 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Узбекистана намерен продолжать укреплять и развивать двусторонние связи с Францией, свою приверженность этому подтвердил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в своем послании французскому коллеге Франсуа Олланду, сообщает МИД Узбекистана.

PublicDomainPictures Сотрудничество

«Глава нашего государства подтвердил приверженность Узбекистана дальнейшему продвижению продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Францией по всем вопросам двусторонней и многосторонней повестки», сообщает МИД. Узбекистан намерен сотрудничать с пятой республикой прежде всего в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах, а также конкретных программ и проектов в области торговли, инвестиций и высоких технологий, туризма, внедрения на узбекских предприятиях передовых методов корпоративного управления.

Президент Узбекистана выразил уверенность, «что мы и впредь продолжим совместную работу по углублению узбекско-французских отношений и укреплению их прочного фундамента на основе принципов взаимного уважения, равноправия и доверия».

В свою очередь, Франсуа Олланд в своем ответном послании выразил надежду, «что высокий уровень установленного партнерства между нашими странами, основанный на доверии и уважении, будет постоянно развиваться в течение последующих десятилетий».

По данным МИД Узбекистана, по итогам 2014 года объем двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Францией составил 287,5 миллионов долларов. Данные о товарообороте между двумя странами за последующие годы отсутствуют.