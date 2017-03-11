Севастополь, 11 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Турция закрыла паромное сообщение с Крымом две недели назад. Об этом сегодня, 11 марта, заявил журналистам директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов.

bsharon117 Паром и лодка

Напомним, паромное сообщение между Турцией и Крымом было восстановлено в октябре 2016 года, после того, как произошли позитивные изменения в российско-турецких отношениях. Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в порт Зонгулдак.

Однако, в конце февраля турецкая сторона остановила паромное сообщение с Крымом. «Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал Гвоздилов.

При этом он подчеркнул, что решение о закрытии паромного сообщения турецкая сторона принимала в одностороннем порядке и не объяснила никаких причин. Известно, что в Турцию из Крыма ходили сразу несколько паромов.

В связи с приостановкой паромного сообщения, поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион были прекращены.

При этом Гвозилов констатировал, что Турция принимает корабли из других российских регионов, в частности из Новороссийска.

Стоит отметить, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией и считает, что полуостров должен быть возвращен Украине.