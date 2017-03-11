Копенгаген, 11 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Власти Гренландии и Дании прорабатывают возможность открыть на острове крупное производство радиоактивного урана и редкоземельных металлов. Как сообщает газета The Copenhagen Post предполагаемая производственная мощность рудников — 3 млн тонн руды в год, предприятие может создать порядка 800 рабочих мест, 325 из них для коренного населения.

Resourcescommittee.house.gov Уранинитовая руда

Как передают датские СМИ, по предварительной информации, открытые рудники будут оборудованы на месторождении Кванефьельд — крупнейшем в мире месторождении редкоземельных металлов и урана, — расположенном на юге Гренландии, в 8 километрах от поселения Нарсак. Тут же планируется построить два перерабатывающих завода, порт для отгрузки сырья, электростанцию, хранилища для топлива и рабочий поселок.

Предполагается, что всего в Кванефьельде можно будет добыть до 100 млн руды. При этом во время производства будет скапливаться большое количество отходов — главным образом, дробленая руда, вода и использующиеся для извлечения урана и редкоземельных металлов химические вещества, которых понадобится порядка 21 тонны в год. Добывающая компания планирует хранить отходы на дне близлежащего озера, для создания достаточной глубины будет построено две дамбы — в 60 и 45 метров высотой.Читайте также: «Мировая помойка»: Гренландия возмущена действиями США на острове

Напомним, в 2013 году правительство Гренландии отменило мораторий на добычу урана на острове. Как сообщало ИА REGNUM, 2016 году Дания и ее арктическая автономия подписали соглашение, регламентирующее экспорт урана. Согласно документу Нуук контролирует добычу сырья, тогда как Копенгаген отвечает за ликвидацию производств, когда рудники будут закрыты.

У идеи открыть на острове грязное производство немало противников: в их числе не только природоохранные некоммерческие организации, но и СМИ, и местные жители.