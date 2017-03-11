Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк, признавших, что он употреблял мельдоний после его запрета. Об этом сегодня, 11 марта, заявил журналистам руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы Поветкина.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

Ранее адвокат Поветкина Алексей Карпенко заявил, что причиной такого вердикта жюри присяжных стали предрассудки в отношении российских граждан, культивируемые в американском обществе средствами массовой информации и политиками.

Напомним, жюри присяжных постановило, что Поветкин якобы принимал мельдоний после его запрета 1 января 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Поветкин не был допущен к бою с Деонтеем Уайлдером (США) из-за обнаруженного у него мельдония (запрещён с 2016 года). В этом бою Поветкин мог завоевать титул чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC.

В декабре 2016 года Поветкина не допустили к поединку за звание временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном (Канада). Причина — положительный результат теста на остарин.