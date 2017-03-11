Каменск-Уральский, Свердловская область, 11 марта, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области грядет скандальное судебное разбирательство: глава города подал иск в Синарский районный суд на независимый портал KU66.RU за материалы «о воровстве тарелок в столовой». Мэрия третьего по численности города Среднего Урала решила, что понесла репутационный ущерб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sobbly Разбитая посуда

Редакция портала опубликовала иск и комментарий к нему. Из иска следует, что честь и достоинство местной администрации подорваны двумя материалами, опубликованными KU66.RU «Чиновники в Каменске, не желая терять ни минуты времени заботы о людях, выносят еду из столовой, а тарелки и вилки вернуть забывают», а также «Чиновники Каменска опозорились на весь город, потом на всю область и теперь на всю страну. Тысячи людей оценили историю с воровством посуды». Сотрудникам портала вменили саркстический стиль статей и употребление слова «воровство», которое юристом горадминистрации прочтено в трактовке «Толкового словаря» С.И. Ожегова — «хищение чужой собственности, кража». Портал попросили удалить публикации «о тарелках».

Поводом для написания статей стало объявление сотрудников одного из ООО, которое обслуживает столовую горадминистрации Каменска-Уральского: «Уважаемые работники администрации! Просьба вернуть в столовую посуду». Как выяснилось, проблема действительно существует. Чиновники периодически выносят пищу в тарелках из столовой в кабинеты. «Скажу за себя, — сообщила одна из служащих горадминистрации корреспонденту ИА REGNUM с просьбой не публиковать имя, ибо она не имеет права публично судить о действиях непосредственного начальника. — Мы часто задерживаемся допоздна. Столовая выручает. Лично я тарелки возвращаю на следующий день. Мне тоже не понравился ернический стиль вышеуказанных статей на KU66.RU. Но в принципе не заостряла на них внимания. На портале часто выходят острые, зубастые статьи, которые порой становятся даже поводом для служебных разбирательств. Заметки о посуде распространились по другим порталам, в том числе и федеральным, и создалось впечатление нехорошее о мэрии, мол, мы тут только и делаем, что едим и плюшками балуемся. Не критика, а критиканство прозвучало, но это мое личное мнение. Журналисты нашли забавной просьбу вернуть тарелки. А у нас в горадминистрации есть еще и туалет. Там объявления еще забавнее. К примеру, с просьбой не курить. Объявление, из-за которого разгорелся сыр-бор, — это обычная, повседневная жизнь и, ничего экстраординарного в нем не было. Не тот повод, чтобы греметь посудой на всю страну».

«Это же, естественно, если человек сильно занят работой, ему некогда нормально поесть, он берет тарелку с чем-нибудь в кабинет, чтобы на ходу перекусить, — пояснила URA.RU пресс-секретарь главы Каменска-Уральского Елена Шеремет. — Потом, иногда и через несколько дней, он ведь все равно возвращает посуду. Так что повода для скандала нет, все будет определено в суде».Но мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, судя по иску, считает иначе. Сотрудницы ООО, работающие в столовой, даже написали объяснительную главе города, из которой следует, что злого умысла своим объявлением они не преследовали, и признали, что сами разрешают выносить работникам горадминистрации тарелки из точки общепита. Сотрудники портала KU66.RU сообщили корреспонденту ИА REGNUM о готовности отстаивать свою позицию и обратились за юридической помощью в Екатеринбург.

Читатели — либо негодуют, либо смеются над иском мэрии и собираются поддержать журналистов в суде. «Думаю, было бы лучше со стороны А.В.Шмыкова после выхода «заметок о посуде» собрать всю администрацию и дать нагоняю, — пишет каменец Валерий Логиновских. — После сообщить на КУ66: критику приняли, исправились. Вместо этого администрация сама раздувает из мухи слона, видимо зуб все же имеют на портал. Ну, а нам нужно научиться объединяться и защищать себя, поддержим КУ66» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Однако каменский юрист Сергей Барсуков находит иск мэрии к порталу KU66.RU интересным с юридической точки зрения. «Коллеги из Екатеринбурга пока изучают иск, — говорит он. — А я поискал практику подобных дел. И практики как таковой не нашел. Очевидно пока, что почему-то прокуратура не отреагировала на явное нарушение на рабочих местах в мэрии. Сотрудники ООО пишут объяснительную главе города, а не своему непосредственному руководителю. И слово «воровство», задевшее главу города, можно толковать по — разному. Есть другие словари помимо Ожегова».

Кроме того, рерайты KU66.RU — это одно. А портал Ura.ru написал статью «Свердловские чиновники воруют посуду в столовой администрации» по мотивам сообщения в сети «ВКонтакте» от пользователя Сергея Яблокова, сфотографировавшего объявление в столовой мэрии и посчитавшего его любопытным. К URA.RU, а также к прозвучавшим в статье жалобам сотрудниц столовой горадминистрации, глава Каменска-Уральского, судя по иску, не имеет претензий. По сообщению URA.RU, в столовой администрации Каменска-Уральского регулярно исчезает по 10−15 тарелок в день. «Тарелки с салатами постоянно уносят. Пирожок купят, положат на тарелку и унесут. А вернуть посуду почему-то не торопятся», — рассказала работница столовой информационному агентству.

Редакция же портала KU66.RU считает, что власти пытаются «закрыть рот» единственному независимому изданию в Каменске-Уральском, где люди могут говорить о своих проблемах. «Обратная связь работала, и чиновникам приходилось волей-неволей слушать народ и что-то делать, чтобы не выглядеть бездеятельными, — пишут сотрудники портала. — На самом деле давление властей началось еще летом 2016 года перед выборами. Тогда чиновникам не понравилась заметка, а вернее рерайт регионального издания 66.ru об одном из бывших мэров. Нас просили снять материалы и к руководству портала KU66.RU тогда через директора одного из городских медиа-холдингов обращались чиновники из правительства Свердловской области, а также высокопоставленные люди в погонах из МВД. Тогда говорили, что терять погоны в области из-за нас никто не хотел, но черные дела кто-то все ж таки делал. Руководителя редакции летом 2016 года вызывали в мэрию для так называемого «знакомства». Во время разговора с руководителем аппарата администрации города Владимиром Шаураксом (бывший первый заместитель прокурора города) прозвучал вопрос и о той самой заметке, в которой говорилось о бывшем главе Каменска-Уральского. После таких звонков с просьбами и давлением сверху мы обратились за помощью к силовикам, после чего все прекратилось. Казалось, что навсегда. Однако 9 февраля ситуация продолжила развиваться».

«Хотелось бы отметить, что портал KU66.RU лично мне нравится за объективность. Обратите внимание: там больше позитивной, чем отрицательной информации, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM юрист Сергей Барсуков. — Неоднократно слышал от чиновников, что каменцы сперва бегут к журналистам портала, а потом им приходится разгребать ситуацию. И подобными исками наши уважаемые служащие мэрии не добавят себе доброй славы».Судебное разбирательство состоится 15 марта.