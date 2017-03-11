Киев, 11 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум. На Украине в ходе заседания общественного совета при министерстве обороны страны произошла драка. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает телеканал RT.

Вилльям Холман Хант. Драка Маделин и Порфирио. 1857

Сообщается, что участник украинской карательной операции в Донбассе Дмитрий Резниченко в ходе заседания Общественного совета при Минобороны Украины ударил головой в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия.

Уточняется, что на заседании совета проходило обсуждение возможность проведения в Киеве акции «Бессмертный полк». Резниченко заявил, что акция эта якобы срежиссирована в Москве и проводить её в Киеве не следует. При этом Резниченко не стеснялся в выражениях.

Генерал Палий выступил в защиту акции. Тогда Резниченко встал и ударил генерала Палия головой в лицо. Заседание было прервано, Резниченко попытался ретироваться. Однако, в коридорах здания, где проходило заседание, неизвестный ударил Резниченко кулаком в лицо.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.