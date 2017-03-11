Москва, 11 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Техническому директору балета «Тодес» Антону Кись за стрельбу с крыши назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, такое решение принял Останкинский суд Москвы 10 марта, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

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Антон Кись обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), осужденный вину полностью признал, процесс проводился в особом порядке.

Напомним, 1 января 2017 года технический руководитель балета «Тодес», будучи нетрезвым, открыл стрельбу с крыши здания театра, расположенного на улице Мира. Им было произведено не менее 190 выстрелов из автомата ВПО-925, имеющего калибр 7.62 мм.

Отметим, что модель «ВПО925» является охолощенным вариантом оружия и способна вести шумовую стрельбу холостыми патронами.