Торонто, Канада, 11 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Знаменитый американский режиссер, создатель фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон заявил, что фильм «Аватар 2» выйдет на экраны после 2018 года. Об этом сегодня, 11 марта, пишет издание Toronto Star.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

Кэмерон напомнил, что дата релиза фильма до сих пор не объявлена, но «Аватар 2» уже точно выйдет на экраны — только после 2018 года. «Необходимо понять, что речь идёт о последовательном порядке выхода картин на экраны. Мы снимаем не «Аватар 2», а «Аватар 2, 3, 4, 5», — интригующе заявил Кэмерон.

Напомним, согласно первоначальным планам продюсеров, «Аватар 2» должен был выйти в прокат к Рождеству 2018 году. Следующие части фильма были запланированы на 2020, 2022 и 2023 годы соответственно.

Напомним, «Аватар» — американский научно-фантастический фильм 2009. Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы Центавра. По сюжету ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного племени человекоподобных разумных существ — на’ви. Название фильма — название генетически спроектированных тел, гибридов на’ви и людей, используемых командой исследователей для изучения планеты и взаимодействия с туземными жителями Пандор.

В прокате фильм собрал рекордную сумму — почти $2,8 млрд.

Фильм «Аватар» примечателен тем, что при его производстве было задействовано множество инновационных технологий по созданию визуальных эффектов. Сам Кэмерон говорил, что идея фильма пришла к нему ещё в 90-х годах XX века, но её реализацию он отложил до появления новых технологий, которые бы позволили должным образом воплотить его видение фильма.

Большая часть фильма создана при помощи компьютерной графики, актёры исполняли роли на’Ви при помощи технологии захвата движения. Кроме того, фильм был снят в формате 3D и произвёл революцию в стереокино. После успеха «Аватара» кинематограф пережил бум 3D-фильмов.