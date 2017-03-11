Москва, 11 марта, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Москве тяжело ранена ножом гражданка Китая, сообщает 11 марта Life.ru

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Происшествие произошло на Бережковской набережной, неизвестная ударила женщину ножом, после чего скрылась.

По имеющейся информации, пострадавшей — 33 года, она преподавала китайский язык в Университете иностранных языков. Женщину увез в больницу наряд скорой помощи.

Напомним, накануне в поселке Внуково на школьников напала женщина с ножом и нанесла им ранения, после чего скрылась в своей квартире. Женщине не понравился громкий смех подростков в подъезде. В полиции сообщили, что подозреваемая в преступлении разыскивается.