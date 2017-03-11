Москва, 11 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что посол Российской Федерации в Вашингтоне Сергей Кисляк никогда не обсуждал с представителями кандидатов на пост президента США ход американских выборов. Такое заявление Песков сделал в интервью телеканалу CNN, опубликованному сегодня, 11 марта.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что встреча глав дипломатических миссий с иностранными чиновниками — это совершенно нормальная практика. Это делают послы любых стран по всему миру, по сути — это их работа, отмечает пресс-секретарь.

«Это делает каждый посол России за границей и каждый посол США за границей, в том числе в Москве. Потому что чем больше посол общается с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он делает свою работу», — сказал Песков.

Журналисты спросили главу кремлевской пресс-службы, мог ли российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк встречаться с представителями кампании Хиллари Клинтон. Песков ответил, что не исключает такой возможности. «Но не было встреч, посвященных выборному процессу, никоим образом это не должно восприниматься как вмешательство в этот процесс», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, фигура российского посла в США для американских политиков стала своеобразной «черное меткой». Все началось с бывшего советника президента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Подконтрольные демократам СМИ растиражировали информацию о том, что Флинн встречался с послом Кисляком и обсуждал антироссийские санкции. При этом Флинн якобы не передал полностью содержание своего разговора с Кисляком вице-президенту Майклу Пенсу. Это стоило Флинну должности.

Далее, разговоры с послом Кисляком стали роковыми для генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Скандал вокруг Сешнса разгорелся после слушаний в сенате Конгресса США по утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции. Демократы спросили Сешнса, что он знает о контактах команды президента США Дональда Трампа с русскими в ходе предвыборной кампании и сразу после выборов. Он ответил, что ничего не знает о подобных контактах и сам тоже не общался с представителями РФ.

После утверждения Сешнса на пост генпрокурора США, подконтрольные демократам СМИ растиражировали информацию о том, что Сешнс на самом деле встречался с посолом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком в период выборов президента США.

На генпрокурора сразу же обрушился шквал демократической критики. В Конгрессе демократы начали требовать его отставки. Однако президент Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу, а все обвинения в адрес генпрокурора беспочвенны.

Сам Сешнс заявил журналистам, что действительно встречался с Кисляком, но это были обычные рабочие встречи, которые регулярно происходят на Капитолийском холме между американскими законодателями и представителями других государств. Генпрокурор подчеркнул, что никогда не обсуждал с Кисляком выборы президента США, а разговаривал о борьбе с международным терроризмом и региональных конфликтах.