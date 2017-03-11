Москва, 11 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации крайне удивлено отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к факту применения химического оружия боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском городе Мосул. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Nikole Snyder Защита от химического оружия

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили отравляющий газ иприт в ходе боев в иракском городе Мосул. По данным МККК, в результате этой химической атаки погибли мирные жители.

Конашенков отмечает, что данное военное преступление «странным образом осталось незамеченным у западной общественности».

По словам официального представителя Минобороны РФ, ещё более удивительным выглядит «прохладное» отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления», — возмущается Конашенков.

Он напомнил, что прошло уже почти полгода, как российская сторона передала в ОЗХО пробы грунта со следами применения боевиками химического оружия. Эти пробы российские специалисты взяли ещё осенью 2016 года в многострадальном Алеппо. При этом специалисты ОЗХО до сих пор не дали никакого заключения по этим пробам, что выглядит весьма странным.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российские военное ведомство скрупулезно и детально отвечает на все запросы ОЗХО, а также предоставляет Организации полную информацию об обнаруженных отравляющих веществах.