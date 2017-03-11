Вашингтон, 11 марта, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Между представителями Российской Федерации и США состоялся обмен мнениями относительно создания нового канала связи для обмена информации по ситуации в Сирийской Арабской Республике на уровне генералов. Об этом сегодня, 11 марта, заявил пресс-секретарь председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил Грегори Хикс.

Freedom House Бои в Сирии

Он сообщил, что Россия и США провели первоначальный обмен мнениями о создании нового канала связи по Сирии на уровне генералов. По словам Хикса, состоялось обсуждение рабочего уровня данного рода вопросов.

Стороны обменялись «первоначальными мыслями» насчет того, каким образом может быть установлен такой канал, предназначенный для снижения риска возникновения конфронтации между Россией и США на территории и воздушном пространстве Сирии.

При этом Хикс отказался рассказывать, когда именно, где и с чьим участие состоялся первый раунд обсуждения создания нового канала связи между военными России и США.

Тем не менее, Хикс дал некоторые пояснения относительно позиции американской стороны по данному вопросу. В Вашингтоне исходят из того, что Вооруженные силы России и США будут вести разговор по Сирии «на более высоком уровне», чем это происходит сейчас. Американская сторона считает, что это позволит более эффективным образом заниматься оперативным устранением рисков конфронтации. Именно для этого и нужен новый канал связи, пояснил Хикс.

Напомним, после начала российской военной операции в Сирии, Москва и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов боевой авиации в сирийском воздушном пространстве. Пока это единственное соглашение между Россией и США по Сирии. В остальном стороны придерживаются диаметрально противоположных подходов к решению сирийского конфликта.