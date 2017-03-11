Соликамск, Пермский край, 11 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В поселке Давыдово Пермского края в водопроводе уже несколько месяцев нет воды, об этом сообщает 10 марта портал Properm.ru

Meditations Кран без воды

Без воды остались дома в нижней части поселка. Как сообщает главный инженер ООО «Водоканал» Сергей Кибанов, их организация не отвечает за эти дома, и ему неизвестно, кому принадлежат сети, расположенные на улице Энгельса. При этом ответственность данного предприятия заканчивается у дома № 2 улицы Плеханова: до этого участка вода в дома поступает.

Однако, жители указывают на то, что проживающим на улице Энгельса и Плеханова ранее регулярно приходили счета за водоснабжение от ООО «Водоканал».

Местные жители рассказывают, что для обеспечения бытовых нужд им приходится растапливать снег, а за питьевой водой приходится обращаться к родственникам и знакомым. Такая же ситуация со стиркой белья — ради этого приходится ездить в другие районы.

Руководитель управления коммунального хозяйства Наталья Денисова утверждает, что проблема возникла только на этой неделе, и сейчас по данному факту проводятся проверки.

За последнее время это уже второе сообщение о том, что в Пермском крае гражданам в течение несколько месяцев приходится обходиться без воды. Ранее ИА REGNUM сообщало, что деревня Отопково в Пермском крае в течение длительного времени снабжается привозной водой, до этого жители брали воду из колодцев и ключей, но из-за природных причин вода в них пропала.