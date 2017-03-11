Ярославль, 11 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Лидеры Ярославских областных отделений «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР неоднозначно отнеслись к инициативе федерального руководства «справедливороссов» о выдвижении единого кандидата в губернаторы. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Бессменный депутат Государственной Думы России, председатель регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Грешневиков полностью поддерживает инициативу о выдвижении единого кандидата на пост главы Ярославской области.

«Я был в числе тех, кто будировал данную инициативу. К сожалению, сегодня, при существовании «муниципального фильтра» на губернаторских выборах не допускаются многие уважаемы в регионе политики, имеющие поддержку людей. У нашей партии были кандидаты, которые не были зарегестрированы административно, из-за этого фильтра — Оксана Дмитриева на выборах губернатора Санкт-Петербурга, Александр Руцкой в Курской области. Там где «Единая Россия» чувствует силу кандидата-оппозиционера его не регистрируют. В одиночку сейчас ни одна оппозиционная партия не проходит муниципальный фильтр в Ярославской области. Поэтому нужно объединятся, обсуждать кандидатуру. Нам нужны честные, легитимные, прозрачные выборы на которые пойдут люди. У нас умный народ, и когда он чувствует безальтернативность выборов — он на них не идет. А можно ли назвать легитимными выборы на которые приходят 15−30 процентов избирателей? В Ярославской области не только КПРФ и ЛДПР, но и другие партии — «Гражданская Платформа», «Яблоко», «Зеленые» могут поддержать идею о едином кандидате в губернаторы. Моя кандидатура на данный момент так же рассматривается, и в партии, и в Администрации Президента, и в качестве единого кандидата», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Координатор Ярославского регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов не считает, что для участия в выборах губернатора ЛДПР нужно с кем-то блокироваться. Кроме того, Потапов отметил, что для определения кандидата в губернаторы ЛДПР впервые проведет процедуру праймериз.

«У ЛДПР всегда есть свои кандидаты на выборы. «Справедливая Россия» много чего может предлагать, но мы — другая партия. Мы проведем праймериз, будем обсуждать возможного кандидата», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Потапов.

По неофициальной информации кандидатом ЛДПР на пост губернатора Ярославской области может стать либо экс-руководитель регионального отделения партии, директор Тутаевского МУП «Горэлектросеть» Сергей Великорецкий, либо депутат муниципального совета Ярославского муниципального района Владимир Смирнов.

В региональном отделении КПРФ данную инициативу готовы обсуждать, при условии готовности самих «справедливороссов» пойти на компромисс.

«Инициатива хорошая, но не новая. Периодически с такой инициативой выступают оппозиционные партии. К сожалению, в большинстве случаев не удается прийти к компромиссу, и найти такого кандидата, вокруг которого можно сплотиться. Есть небольшие примеры — выборы мэра Новосибирска, и губернатора Иркутской области, когда все объединились вокруг одного кандидата и он был избран. Это инициатива требует внимательного рассмотрения, но насколько ее удастся реализовать — это большой вопрос. Многое зависит от того, насколько предлагающая сторона готова реально договариваться, идти на компромиссы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Ярославского отделения партии «Яблоко», депутат муниципалитета Ярославля Владимир Зубков в декабре отправил в региональные отделения большинства оппозиционных партий открытое письмо с предложением выдвинуть единого кандидата на пост губернатора Ярославской области. Тогда оппозиционеры разошлись в оценках данного предложения.

Ярославское региональное отделение «Единой России» уже озвучило намерение поддержать на губернаторских выборах временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрий Миронова. «ПАРНАС» планирует выдвинуть на пост губернатора депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева.