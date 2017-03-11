Ярославль, 11 марта, 2017, 08:11 — ИА Регнум. 10 марта комитет Ярославской областной Думы по ЖКК и энергетике обсудил реализацию решения областного правительства по созданию в Ярославской области регионального информационно-расчетного центра. Обсуждение проходило бурно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Виталий Ткаченко выступает на комитете Яроблдумы

Перед депутатами выступил заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко. Он рассказал, что в Ярославской области на 1 января 2017 года просроченная задолженность управляющих компаний составила 2,1 млрд рублей, причем за прошлый год сумма задолженности выросла более чем на треть, на 524 миллиона рублей.

Необходимость создания ЕИРЦ Ткаченко объяснил именно ростом задолженности управляющих организаций перед поставщиками коммунальных ресурсов. В ноябре 2016 года создано и зарегистрировано «Акционерное общество «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» (АО «ЯрОблЕИРЦ»). В феврале 2017 года областное правительство приняло постановление №87-п, которое предусматривает принятие в собственность Ярославской области по договору дарения 251-ой обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ЯрОблЕИРЦ» номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 25% +1 акция доли в уставном капитале.

С 1 января 2017 года филиалы АО «ЯрОблЕИРЦ» функционируют в Тутаевском и Переславском районах, в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении АО «ЯрОблЕИРЦ» на территории Ростовского района и города Рыбинска.

«Согласно дорожной карте, пошагово, в течение года, мы должны развернуть работу областного центра на территории всей Ярославской области, с охватом в 2017 году не менее 80% населения», — сказал заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.

«Вы сказали, что люди не будут платить. Вот платит человек 1300 рублей за содержание и ремонт жилья, на что они идут? Управляющая компания закладывает в содержание жилья все свои издержки. Для всех понятно, что деньги будут собраны с людей. Опосредованно они лягут на самих жителей. Разве не так?», — спросил депутат областной думы Александр Воробьев.

«Тариф на ресурсы, воду, электричество, тепло, не подразумевает затраты на услуги ИРЦ. И не будет их нести. В тариф затраты не попадут. За ресурсные услуги ЖКХ люди не будут платить. За это будут платить ресурсоснабжающие организации. Они не платят банку проценты за кредит, потому что деньги сразу им попадают, их можно сразу тратить. И не пойдут в банк за кредитом. Им выгодно, поэтому они подписывают договор. Население, ответственно заявляю, платить не будет. Единственное — из тех средств, которые подлежат оплате за услуги управляющей компании, 3,9 процента пойдут на оплату услуг ЕИРЦ. Но с человека возьмут те же деньги, что он платил и до этого. На 20−25 рублей недополучит услугу человек. Что это — одна лопата снега или перилина будет не помыта? Цена вопроса будет примерно 25 рублей. Но увеличения платежа не будет» — ответил Виталий Ткаченко.

«Вы правильно вскрыли проблемы в сфере ЖКХ, в частности, с управляющими компаниями. Но, конечно, хочется понимать, как система будет работать. У меня как у жителя города Рыбинска возникает ряд вопросов. Вы говорите об агентском вознаграждении — сегодня оно у нас 0,6−0,8 процента. Разница существенная. Бюджет города потеряет 214 миллионов в год, потому что наш расчетный центр муниципальный», — сказал депутат от Рыбинска Владимир Беспалько.

От ответа на вопрос про судьбу муниципального центра Виталий Ткаченко ушел. Депутаты выразили сомнение и в том, что 25% акций позволят власти эффективно контролировать работу центра, учредителями которого являются два физических лица.

«Я не знаю Мурзина и Веревкина. Блокирующий пакет акций — это ни о чем. И закончится все плохо. Надо было сделать так, чтобы губернатор показал этих людей, пожал им руки, объявили конкурс. УФАС и прокуратура высказали позицию за. Надо разбираться, но под частников Правительство не имеет права ложиться. Мурзина и Веревкина я не видел. Покажите хоть портреты, чтобы потом было кого объявлять в федеральный розыск», — сказал депутат Василий Бобков.

За создание центра высказался депутат, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас.

«Мы имеем очень большие долги в коммунальной сфере, долги за газ почти 7 миллиардов рублей. И управляющие компании усугубили ситуацию отвлечением средств. Это подтверждается и прокуратурой, органами власти, и мы сами в этом убедились. Задача создания информационно-расчётного центра — пресечь эту схему, и сделать так, чтобы эти расчеты шли независимо. Это правильное решение губернатора и правительства области — создание областного расчётного центра, с нуля, чтобы никаких долгов у него не значилось. Сегодняшнее обсуждение я считаю очень своевременным, потому что процесс в полной мере мы еще не запустили. Те замечания, которые сейчас звучат, и в зале заседаний областной Думы, и в интернете, и в прессе должны быть проработаны и изучены правительством», — сказал заместитель председателя Яроблдумы Виктор Волончунас.