Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал стороны конфликта в Сирийской Арабской Республике к участию в мирных переговорах без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление опубликовано накануне, 10 марта, пресс-службой Совбеза ООН.

Mikhail Evstafiev Миротворец ООН

В заявлении сказано, что Совбез ООН призывает конфликтующие стороны в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня от 29 декабря 2016 года. Чтобы нарушения режима прекращения огня прекратились, Совбез ООН просит международную группу поддержки Сирии (МГПС) оказать влияние на противоборствующие стороны.

МГПС должна заставить стороны сирийского конфликта способствовать снижению уровня насилия и укреплять взаимное доверия, а также обеспечивать беспрепятственную и безопасную доставку гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2165 2014 года.

Отмечается, что Совет Безопасности ООН «с нетерпением» ждет скорейшего возобновления межсирийских переговоров и призывают стороны конфликта вернуться к переговорам в духе доброй воли. Никакие предварительные условия по повестке дня для участия в переговорах выдвигаться не должны. Повестку очередного раунда переговоров представит Совбез ООН.

Также в заявлении Совбеза отмечается, что прогресс на пути сирийского урегулирования появился благодаря заключенному в Астане (Казахстан) соглашению о прекращении огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Астане, при посредничестве России, Турции и Ирана стороны сирийского конфликта — правительственные силы и боевики различных оппозиционных группировок — подписали соглашение о прекращении огня. За этим соглашением последовали два раунда мирных переговоров, которые позволили реанимировать мирный процесс в Сирии под эгидой ООН.